Ab 18.30 Uhr LIVE: WSG Tirol gegen Sturm Graz

Die WSG Tirol ist gegenüber dem Vorjahr der einzige Neuling in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga. Der Tabellendritte Sturm Graz will vor dem Gastspiel heute Abend beim Sechsten in Innsbruck aber nicht mehr von einem Überraschungsteam sprechen. „Sie stehen zurecht in der Meistergruppe und sind in der Leistung nicht abgefallen“, zollte Sturm-Trainer Christian Ilzer den Tirolern großen Respekt. Mit sportkrone.at sind Sie ab 18.30 Uhr live dabei!