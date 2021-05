Ab 18.30 Uhr LIVE: WAC gegen LASK

„Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen können“, betonte Coach Roman Stary. Kein Wunder. Schließlich sprangen nach dem völlig misslungenen Start in die Meistergruppe zuletzt zehn Punkte in fünf Spielen heraus - geschenkt, dass das jüngste 2:1 bei Rapid durchaus glücklich zustande kam. Auch wenn Stary anerkannte, dass es weniger die spielerische denn die mentale Form seiner Truppe sei, die die „Wölfe“ aktuell von der neuerlichen EL-Teilnahme träumen lassen darf. „Mir ist die Situation so auf jeden Fall lieber. Wenn man mental stark ist, dann kommt das andere leichter zurück als umgekehrt“, meinte Stary, der in der Innenverteidigung die gesperrte Stütze Dominik Baumgartner vorgeben muss.