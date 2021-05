Gernot Blümel: „Vorwürfe wirklich sehr unangenehm“

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat sich am Montagabend in der ORF-Sendung „ZiB 2“ einen regelrechten Schlagabtausch mit Anchorman Armin Wolf geliefert. Er verteidigte die Aktenlieferung an den U-Ausschuss im allerletzten Moment. Blümel betonte, dass er als Minister auf die Verfassung angelobt und ihr verpflichtet sei. „Wenn ein andere Eindruck entstanden sein sollte, will ich mich entschuldigen“, sagte der unter Druck gekommene Ressortchef, gegen den die Opposition eine Ministerklage einbringen will.