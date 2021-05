Raketen aus Gazastreifen töten zwei Israelinnen

Im Süden Israels sind jetzt zwei Frauen durch Raketen aus dem Gazastreifen getötet worden. Wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte, starben die beiden 65 und 40 Jahre alten Frauen am Dienstag in der Küstenstadt Ashkelon. Ein Sprecher machte den Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen für die Todesfälle verantwortlich. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte am Dienstagnachmittag an, die israelischen Angriffe auf den palästinensischen Gazastreifen verstärken zu wollen.