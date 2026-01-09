Kritik an Trump! Bayer-Coach gegen „Grönland-Gier“

Leverkusen-Trainer Kasper Hjulmand hat sich mit einem emotionalen Statement gegen die US-Politik unter Präsident Trump – insbesondere in Hinsicht auf dessen Interesse an Grönland – ausgesprochen. „Für Menschen wie sie ist die Welt ein Jagdrevier. Doch es gibt einen anderen Weg“, so der Däne.
„Frohes neues Jahr an alle. In einer verrückten und sich rasant verändernden Welt sind für manche politische Führer Wissen, internationale Strukturen, Dialog und der Respekt vor kulturellen Unterschieden zum Feind geworden“, beginnt Hjulmand den Eintrag auf seinem LinkedIn-Profil.
Ohne Trump und seine Administration namentlich zu nennen, setzt er gegen deren Politik eine klare Aussage. „Ich hoffe auf mehr Menschlichkeit, Empathie und Liebe. Mehr Wissen und Verständnis. Mehr zuhören“, so der Däne, dem vor allem die Gier nach Grönland der aktuellen US-Regierung ein Dorn im Auge ist.
Besondere Grönland-Verbindung
So schließt er sein Statement auch mit den Worten: „Meine wärmsten Gedanken gelten dem wunderbaren grönländischen Volk.“
Mit Grönland verbindet den Coach auch seine Frau Maliina Abelsen. Sie wuchs in der Hauptstadt Nuuk auf und war unter anderem als Mitglied der Partei Inuit Ataqatigiit Finanz- und Sozialministerin. Auch Leverkusen-Trainer Hjulmand selbst engagiert sich seit Jahren in sozialen Projekten.
