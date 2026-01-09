Kritik an Trump! Bayer-Coach gegen „Grönland-Gier“

Ohne Trump und seine Administration namentlich zu nennen, setzt er gegen deren Politik eine klare Aussage. „Ich hoffe auf mehr Menschlichkeit, Empathie und Liebe. Mehr Wissen und Verständnis. Mehr zuhören“, so der Däne, dem vor allem die Gier nach Grönland der aktuellen US-Regierung ein Dorn im Auge ist.