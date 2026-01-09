Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Welt ein Jagdrevier“

Kritik an Trump! Bayer-Coach gegen „Grönland-Gier“

Fußball International
09.01.2026 11:27
Leverkusen-Trainer Kasper Hjulmand hat sich gegen die aktuelle Außenpolitik der US-Regierung ...
Leverkusen-Trainer Kasper Hjulmand hat sich gegen die aktuelle Außenpolitik der US-Regierung ausgesprochen.(Bild: Krone KREATIV/EPA/HANNIBAL HANSCHKE, AFP/MANDEL NGAN)

Leverkusen-Trainer Kasper Hjulmand hat sich mit einem emotionalen Statement gegen die US-Politik unter Präsident Trump – insbesondere in Hinsicht auf dessen Interesse an Grönland – ausgesprochen. „Für Menschen wie sie ist die Welt ein Jagdrevier. Doch es gibt einen anderen Weg“, so der Däne. 

0 Kommentare

„Frohes neues Jahr an alle. In einer verrückten und sich rasant verändernden Welt sind für manche politische Führer Wissen, internationale Strukturen, Dialog und der Respekt vor kulturellen Unterschieden zum Feind geworden“, beginnt Hjulmand den Eintrag auf seinem LinkedIn-Profil.

Lesen Sie auch:
Präsident Donald Trump hat deutlich gemacht, wofür er sich hält.
Pfeift auf Völkerrecht
Trump: „Nur mein Sinn für Moral kann mich stoppen“
09.01.2026
Europa ungewohnt klar
Trump will Grönland – Partner ziehen rote Linie
06.01.2026

Ohne Trump und seine Administration namentlich zu nennen, setzt er gegen deren Politik eine klare Aussage. „Ich hoffe auf mehr Menschlichkeit, Empathie und Liebe. Mehr Wissen und Verständnis. Mehr zuhören“, so der Däne, dem vor allem die Gier nach Grönland der aktuellen US-Regierung ein Dorn im Auge ist. 

Besondere Grönland-Verbindung
So schließt er sein Statement auch mit den Worten: „Meine wärmsten Gedanken gelten dem wunderbaren grönländischen Volk.“

Mit Grönland verbindet den Coach auch seine Frau Maliina Abelsen. Sie wuchs in der Hauptstadt Nuuk auf und war unter anderem als Mitglied der Partei Inuit Ataqatigiit Finanz- und Sozialministerin. Auch Leverkusen-Trainer Hjulmand selbst engagiert sich seit Jahren in sozialen Projekten.  

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
134.103 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.006 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
96.573 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Fußball International
Begehrter ÖFB-Kicker
Nächster Klub steigt in den Poker um Schlager ein
„Welt ein Jagdrevier“
Kritik an Trump! Bayer-Coach gegen „Grönland-Gier“
Werdegang erstaunlich
72 Mio. Euro! City tütet Mega-Wintertransfer ein
Szene erhitzt Gemüter
„Das ist absolut skandalös!“ Wirbel nach Topspiel
Das steckt dahinter
Schnappschuss: Ikonischer Jubel wird Hit im Netz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf