Mega-Boxkampf steigt: Fury gegen Joshua bestätigt

Nach längerem Hin und Her hat Box-Promoter Eddie Hearn den Schwergewichtskampf zwischen den britischen Weltmeistern Anthony Joshua und Tyson Fury in Saudi-Arabien bestätigt. Der in einer Arena in Jeddah am Roten Meer geplante Kampf werde am 7. oder 14. August stattfinden, sagte Hearn dem Fernsehsender Sky Sports am Dienstag. „Der Deal ist abgeschlossen“, betonte Hearn.