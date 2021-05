ÖGB Tirol beklagt „Chaos“ bei betrieblichem Impfen

Die Gewerkschaft PRO-GE hat am Montag ein „absolutes Chaos“ beim betrieblichen Impfen in Tirol beklagt. Es gebe dazu so gut wie keine Unterstützung vom Land, meinte Bernhard Höfler, Sekretär der PRO-GE Tirol und Arbeiterkammer-Vorstand. Seitens des Landes wiederum hieß es, dass „die Konditionen dafür seitens des Landes von Anfang an klar kommuniziert“ wurden.