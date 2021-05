Zu viel Medienkonsum macht Kinder aggressiv!

Was ist den österreichischen Experten zufolge wichtig, worauf sollten Eltern achten? Altersgerechte Inhalte, eine Begrenzung (etwa „bildschirmfreie“ Kinderzimmer) und Begleitung des Medienkonsums durch Erwachsene. Vor allem aber Bewegung und viele Erfahrungen im realen Leben. Eine Regulierung der Bildschirmzeiten mittels Strafandrohungen an die Eltern (Anmerkung: italienische Parlamentarier haben einen Gesetzesentwurf vorgelegt, um bei Kindern die Nutzung von Smartphones und Co. stark einzuschränken. Eltern, die sich nicht an die Vorschriften halten, müssen mit Geldstrafen rechnen) erscheint den beiden österreichischen Fachgesellschaften als nicht zielführend. Deren Tipp: Die Kleinen sollen hingegen begleitet und unterstützt werden, gesunde Mediennutzungsgewohnheiten zu entwickeln. Was zählt dazu? „Abschalten“ 60 Minuten vor dem Zubettgehen, kein Medienkonsum während des Essens oder zur Emotionsregulation. Dazu bedarf es jedoch Präventions- und Interventionsmaßnahmen für alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere für sozial benachteiligte Familien. „Klassische“ Beratung erscheint den Experten dafür nicht ausreichend, erforderlich wären - ihrer Meinung nach - innovative Ideen und Angebote, wie z. B. ein „Kinder-Billigsttarif“ für Handys, der mit einer bestimmten zeitlichen Limitierung (etwa 60 Minuten pro Tag) verknüpft ist.