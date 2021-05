Musk-Auftritt im TV ließ Kryptowährung abstürzen

Musk-Tweets hatten Dogecoin befeuert

Der Auftritt war in den USA mit Spannung erwartet worden, besonders auch von Anhängern von Kryptowährungen. Mit Tweets wie „Doge“ und „Dogecoin is the people‘s crypto“ (Doge ist die Kryptowährung des Volkes) hatte Musk die Rallye von dogecoin mit befeuert. Der unkonventionelle Konzernchef hatte zuvor wiederholt zahlreiche Kommentare über Kryptowährungen auf Twitter gepostet und das normale alte Bargeld dafür kritisiert, dass es nur negative Realzinsen abwerfe. „Nur ein Narr würde nicht woanders hinschauen“, sagte Musk im Februar.