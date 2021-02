Musk befeuert Rally bei Kryptowährung Dogecoin

Musk genieße unter seinen Anhängern großes Ansehen, sowohl als Akteur in den sozialen Medien als auch als Geschäftsmann, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. „Die Leute investieren buchstäblich in ihn und seine Ideen.“ Worum es dabei gehe, spiele keine Rolle. Vergangene Woche hatte Musk der ältesten und wichtigsten Cyber-Devise Bitcoin zu einem Kursschub verholfen, als er in seiner Twitter-Biografie schlicht „#bitcoin“ postete.