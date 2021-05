Cup-Titel an Fivers Margareten und Hypo NÖ

Im Herren-Endspiel ging es bis zur Mitte der zweiten Hälfte knapp her, dann schafften die Fivers erstmals einen Mehrtore-Vorsprung und hatte damit das Eis gebrochen. „Da haben wir ein bisschen die Überhand bekommen und gemerkt, dass es für uns heute reicht. Da sind alle in den Flow gekommen und haben es am Ende solide nach Hause gespielt“, erklärte Fivers-Teamspieler Lukas Hutecek. Westwiens Tormann Constantin Möstl erklärte: „Wir haben nicht unsere beste Leistung gebracht, vor allem in der Abwehr.“