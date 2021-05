Kulturerbe in Stans: Anklöpfler der anderen Art

Spitzhüte und Holzbuch

Maria und Josef wären bei diesen Anklöpflern fehl am Platz: Der Großteil des Zuges besteht aus den 25 „Leviten“. Bekleidet mit schwarzen Spitzhüten und Bärten aus Baumflechten wandern die schwer einzuordnenden Gestalten durch die Nacht, angeführt von einem klassischen Tiroler, dem so genannten „Urbal“. In den jeweiligen Einzugsorten wird ein Kreis gebildet – es folgt der Auftritt des „Bacchus“.