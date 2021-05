Ärzte warnen vor Farbstoff E171 in Fruchtgummi

Wer die Zutatenliste aufmerksam liest, entdeckt Titandioxid in diversen Fruchtgummis, Kaugummis sowie in Mozzarella, Mayonnaise und sogar in Zahnpasta. Während Frankreich den weißen Farbstoff seit Jahren verbietet, essen Millionen EU-Bürger Süßigkeiten oder Backwaren, in denen das schädliche E171 enthalten ist. Damit könnte bald Schluss sein.