Illegales Spiellokal wegen Einbrecher aufgeflogen

Gegen 10.20 Uhr alarmierte der Zeuge die Polizei, weil er einen Mann beobachte hatte, der sich rund um das Gebäude in Ottakring verdächtig verhielt. Als die Beamten eintrafen, stellten sie den 48-jährigen Rumänen zur Rede. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann wohl gerade einen Einbruch verübt hatte. „Er hatte einen Schraubenzieher und weiteres klassisches Einbruchswerkzeug bei sich“, so Polizeisprecher Christopher Verhnjak. Außerdem konnte eine auffällige Summe an Bargeld sichergestellt werden.