„Lio hilft mir, mein Leben zu meistern“

In schlechten Phasen entwickelt die junge Wienerin ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten. Dann nimmt sie die Umwelt sowie das eigene Körpergefühl nicht wahr. Sogar Nahrungsaufnahme und die Einnahme der Arzneien werden in diesem tranceähnlichen Zustand „vergessen“. Durch ihren Hund bleibt sie aber auch dann aktiv. „Lio gibt mir Struktur. Ich muss hinaus gehen, selbst wenn ich mich unwohl fühle. Er bringt mir zudem meine Medikamente.“ Der Hund registriert bereits am Verhalten seines Frauchens - sie selbst erkennt es oft gar nicht -, dass eine Situation eintritt, die es rasch zu verlassen gilt. „Durch anstupsen, Laute oder indem er mir die Pfoten auf den Schoß legt, kann er diesen Zustand unterbrechen. Er bleibt solange aufdringlich, bis ich reagiere.“ Isabella leidet auch häufig unter Albträumen. Hier ist ihr „Engel auf vier Pfoten“ ebenfalls zur Stelle, weckt sie auf und schaltet das Licht ein. Der Assistenzhund gibt ihr Tag und Nacht Sicherheit, er weiß Handlungsabläufe in bestimmten Situationen zu initiieren, und er führt sie verlässlich nach Hause oder an die Universität, wenn sie die Orientierung verliert. „Wenn mich eine lähmende Panik überfällt, beispielsweise beim Einkaufen, bringt er mich zum Ausgang oder an einen ruhigeren Ort. Er hält, alleine durch seine Größe, Menschen auf Abstand.“