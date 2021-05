Vergewaltigung in Wien: Italiener für Auslieferung

Weil er im Verdacht steht, eine junge Frau in Wien vergewaltigt zu haben, ist ein 32-jähriger Italiener am Dienstag in der lombardischen Stadt Pavia festgenommen worden. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und will sich nicht gegen die Auslieferung nach Österreich wehren. Das Gericht in Mailand muss jedoch noch die Akten prüfen und grünes Licht geben.