Eishockey: Österreichs Test-Länderspiele abgesagt

Österreichs Eishockey-Männer-Nationalteam ist am Wochenende ungewollt spielfrei. Die geplanten Testspiele gegen Italien in Bozen am Samstag und Sonntag wurden abgesagt. Die Entscheidung sei eine gesundheitliche Vorsichtsmaßnahme gewesen, verlautete der ÖEHV am Mittwoch in einer Aussendung. Die Österreicher bereiten sich seit (heutigem) Mittwoch in einem Trainingslager in Telfs auf das Saison-Abschlussturnier in Slowenien (13. bis 21. Mai) vor.