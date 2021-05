Armpump: MotoGP-Star legte sich unters Messer

Deshalb ließ sich der 22-Jährige nun am Dienstag operieren. „Alles ist gut verlaufen. Ich habe nur eine Sache im Kopf: Das nächste Rennen zu Hause“, berichtete Quartararo, der sich bereits im Mai 2019 einen Eingriff am Unterarm unterzogen hatte, auf Instagram. Am 16. Mai geht es in Le Mans weiter.