MotoGP-Star: „Mein Arm war wie ein Stein!“

Was war mit Fabio Quartararo beim MotoGP-Rennen in Jerez los? Der von der Pole Position gestartete Franzose, der zwischenzeitlich geführt hatte, ließ im Finish stark nach und verlor Platz um Platz. Am Ende wurde der er nur 13. und verlor die WM-Führung. Der Grund: Armpump! „Mein Arm war wie ein Stein“, so Quartararo.