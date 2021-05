Mit Selbsttest und App auf ein Bier beim Wirt

Gute Küche, kühles Bier und ein Treffen mit Freunden: Ab 19. Mai wird das wieder Wirklichkeit. Doch die Details für den Ablauf in der Praxis ablaufen ist das Ministerium den Wirten bisher schuldig, Verordnungen fehlen. „Wo müssen wir die Eintrittstests kontrollieren?“, stellt Wirtesprecher Thomas Mayr-Stockinger eine von vielen Fragen. „Draußen vor dem Gasthaus, beim Betreten des Lokals oder vor der Konsumation?“ Abstandsregeln zwischen den Tischen sind fix. „Aber darf ich einem Gast, der an der Bar sitzt, etwas zu essen servieren?“, fragt sich Georg Raab vom Löwenkeller in Wels. Auch er wünscht sich bessere Informationen.