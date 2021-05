Urlaubsreisen 2020 um fast die Hälfte eingebrochen

Reisen im ersten Corona-Jahr lässt sich in etwa so zusammenfassen: Urlaube fanden hauptsächlich im Inland bei Verwandten oder Bekannten statt. Man reiste mit dem Auto an und blieb kurz, so Daten der Statistik Austria. Jede dritte Urlaubsreise war ein Verwandten- und Bekanntenbesuch, an zweiter bzw. dritter Stelle folgten Aktivurlaub und Erholungsurlaub. Der Anteil von Kultur- und Städteurlauben nahm auf 6,6 Prozent ab.