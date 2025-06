WM-Quartier: Der ÖFB schaut sich bereits um!

Bei der Erstellung des Spielplans achtet der Weltverband darauf, dass die Partien einer Gruppe in einer Region stattfinden und nicht etwa auf Ost- und Westküste verteilt sind. Ziel des ÖFB im Falle einer WM-Teilnahme ist es, in einem qualitativ hochwertigen Team Base Camp so nah wie möglich an den Austragungsorten der österreichischen Gruppenspiele zu logieren und damit die Reisestrapazen möglichst gering zu halten. „Diese Erkenntnis haben wir von der EM mit dem Standort Berlin mitgenommen“, meinte Neuhold.