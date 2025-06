Ex-Ermittler rechnet ab: „Das war alles nur Show!“

Sein Vorwurf: Mit einem einzigen Flug über das Gelände hätte man sich die großangelegte Grabung sparen können. Das Gebiet sei bereits durchforstet worden – „es ist nichts Neues“. Der Einsatz von Bodenradar, Spürhunden, Tauchern und Grabungen sei für ihn reine Show.

Im Zentrum der Ermittlungen steht der Deutsche Christian B. – derzeit in Haft in Braunschweig. Allerdings nicht wegen des Verschwindens von Maddie, sondern wegen einer brutalen Vergewaltigung. Das Verbrechen ereignete sich im Jahr 2005, ebenfalls in Praia da Luz. Damals überfiel er eine 72-jährige US-Amerikanerin in ihrem Haus und vergewaltigte sie schwer. Für diese Tat wurde er 2019 zu sieben Jahren Haft verurteilt. Die Ermittler vermuten, dass er auch mit Maddies Verschwinden in Verbindung stehen könnte – Beweise dafür gibt es bislang keine. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.