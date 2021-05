Kroatien rechnet mit einem Gästeansturm im Mai

Maskenpflicht in Hotels

Im Kampf gegen das Virus hat das Tourismusministerium ein Gütesiegel für touristische Betriebe eingeführt. Die Plakette „Safe stay in Croatia“ soll optimale Hygiene, geimpftes Personal und Gesundheitsschutz garantieren, so das Versprechen der Touristiker. Zwar sollen Gäste während ihres Urlaubes eine Auszeit vom Pandemie-Stress bekommen – in allen öffentlichen Gebäuden, auch in Hotels und Museen gilt dennoch Abstand halten und Maskenpflicht. Ganz entkommt man dem Corona-Wahnsinn also auch im Urlaub nicht.