Warum Deutschland über Italiens Blamage jubelt

Doch dank der Hilfe von Erling Haaland und Co. schöpfen die Deutschen wieder Hoffnung. Denn statt eines Sieges der Italiener gab es am Freitag eine überraschende 0:3-Klatsche in Norwegen für die Mannschaft von Teamchef Luciano Spalletti. Somit bleibt das Rennen um den neunten Platz in der Weltrangliste weiter offen. „WM-Hilfe für uns“, freut sich die deutsche „Bild“.