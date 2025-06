Siegreicher Einstand! „Aber nicht alles perfekt“

Der Test am Dienstag gegen Ungarn ist auch bereits die Generalprobe für den EM-Quali-Start im September. Da soll am besten wieder ein Sieg her. „Wir wollen auf der zweiten Halbzeit gegen Lettland aufbauen – ein Gegner, der sehr körperlich war und uns das Leben schwer gemacht hat“, so Neo-Teamchef Peter Perchtold nach seinem Heimdebüt in Wr. Neustadt. „Mir hat gefallen, dass die Wechselspieler neue Energie gebracht und Betrieb gemacht haben.“ Und das, wo am Ende der Saison „die letzte Frische“ vielleicht nicht mehr so da ist. „Aber ein Länderspiel ist eben ein Spiel für dein Land. Und das möchte ich sehen.“