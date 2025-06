Warum neue Pensionisten künftig draufzahlen werden

Für alle, die 2025 oder in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen bzw. heuer bereits gingen, gibt es eine böse Überraschung: Bei ihrer ersten Pensionserhöhung erhalten sie nur die Hälfte des üblichen Satzes. Ein harter Schlag – und Teil des aktuellen Sparpakets der Dreierkoalition. Der Fiskus spart sich so 2026 über 33 Millionen Euro. Doch was bedeutet das konkret für die Betroffenen?