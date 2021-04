AUA hofft jetzt auf neue Buchungswelle

Angesichts des verknappten Angebots könnte sich das aber schnell ändern, so Hoensbroech. Bis März beförderte die AUA 308.000 Passagiere (minus 84 Prozent gegen 2020), der Umsatz sank um 79 Prozent. Dank rigoroser Kostensenkungen komme man mit der Staatshilfe aus. So wurde die Zahl der Stellen um neun Prozent auf 6314 gekürzt.



