Polizei gelingt Schlag gegen die Schleppermafia

Mafianetzwerk mit guten Aufstiegschancen

Auf der untersten Ebene fungierten hauptsächlich rumänische und moldawische Staatsangehörige als Schlepper, die sich in verantwortungsvollere organisatorische Rollen hocharbeiten konnten. Ein Rumäne, der schon zuvor verurteilt worden war, gab an, seine „Karriere“ als Menschenschmuggler begonnen zu haben. Danach stieg er auf und war für die Organisation und Bereitstellung von Fahrzeugen verantwortlich. Mit dem Verdienst konnte er sich Immobilien in Frankreich und Rumänien kaufen.