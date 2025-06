„Beispiellos! Das hält eigentlich keine Sau aus“

Nach seiner sportlichen Laufbahn geriet er in einen „Strudel“. „Die vielen falschen Ratschläge, auf die ich hörte, waren gerade nach meiner Karriere ein Problem“. Laut Becker „kommst du in eine Komfortzone. Man muss sich nicht mehr beherrschen. Und dann wird man auch bei den Entscheidungen nachlässiger und guckt nicht mehr so genau hin, was im Vertrag im Kleingedruckten steht, und glaubt stattdessen das, was der Anwalt sagt.“ Mit Folgen …