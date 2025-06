Junges Talent holt sich mit Violine „Goldene Note“

„Es ist wie ein Traum, damit hatte ich nicht gerechnet“, freut sich die 18-Jährige, die in Bolivien aufgewachsen ist und mittlerweile seit zwei Jahren in Klagenfurt lebt. „Ich bin nach Kärnten gekommen, weil ich mir den Professor ausgesucht habe, der an der Musikuniversität in Klagenfurt unterrichtet“, so die Geigerin, die Jungstudentin an der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU) ist. Sie besucht die Talentschmiede von Professor Christian Tachezi: „Das macht uns natürlich alle unheimlich stolz!“