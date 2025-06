Magistrat zeigt keine Gnade bei Hospiz-Patientin

Hilfe aus der Nachbarschaft

Als Bekannte sich nach der Frau erkundigten, stellten sie fest, dass sie kaum mehr gehfähig war und sich weder um sich selbst noch um ihre geliebten Tiere kümmern konnte. Also Gefahr im Verzug! „Für Frau S. fand sich eine passende Lösung, denn in ihre Wohnung konnte sie nicht mehr zurück. Die betagten Stubentiger zu vermitteln, gestaltete sich aber schwierig“, so eine Bekannte zur „Krone“-Tierecke.