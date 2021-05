Akzeptiert die EU Ungarns Corona-Impfstoffe nicht?

So einheitlich, wie angestrebt, könnte der „Grüne Pass“ für Geimpfte in der EU doch nicht werden. Wenn es nach dem EU-Parlament geht, sollen nämlich nur jene Corona-Impfstoffe anerkannt werden, die von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zugelassen sind. Dies gilt also weder für den russischen Sputnik V noch für das chinesische Sinopharm. Diese beiden Vakzine werden aber in Ungarn bereits breit angewendet. Aus diesem Grund geht die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban gezwungenermaßen hier auch einen eigenen Weg. Dem Vernehmen nach gibt es bereits mit vier anderen Staaten bilaterale Vereinbarungen.