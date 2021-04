Orban bietet Corona-Vakzin auch Diplomaten an

In Österreich soll jeder Impfwillge bis Ende Juni die Möglichkeit auf eine Injektion mit einem der Corona-Impfstoffe haben. Das verspricht Bundeskanzler Sebastian Kurz. Bisher haben bisher knapp 2,2 Millionen Menschen zumindest eine Teilimpfung erhalten. In Ungarn ist man da viel weiter. Es sind bereits 3,7 Millionen Menschen zumindest einmal gepikst worden. Über 18 Prozent der ungarischen Bevölkerung sind vollständig immunisiert. Nun bietet die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban Impfungen auch für alle ausländischen Diplomaten an.