Nestroy-Premiere über Kometen-Furcht und Fake News

Androgyner Geist

Und so sympathisiert man leicht mit den drei wunderbar abgerissen gespielten Hallodris Leim (Daniel Klausner), Zwirn (Jan Nikolaus Cerha) und Knieriem (Julian Sigl), die sich täglich betrinken, weil ihnen schon alles egal ist. Eine Wette zwischen Fortuna (Angela Waidmann) und Amorosa (wunderbar in zuckerlrosa: Eva-Maria Aichner) soll das ändern, ein Wunder in Form eines Lotteriegewinns soll die Burschen läutern. Aber da hat Lumpazivagabundus – eine grandiose Idee, Theresa Palfi als androgynen Geist im Gothic-Look (Kostüme: Cornelia Kraske) zu besetzen – noch ein Wörtchen mitzureden