Regierung investiert 10 Mrd. Euro in Ökostrom

Das von der Stromwirtschaft mit Ungeduld erwartete „Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz“ (EAG), das als Grundlage für einen forcierten Ausbau der Erneuerbaren-Stromerzeugung bis 2030 dienen soll, ist endlich fertig und soll am Mittwoch kommender Woche im Ministerrat eingebracht werden. Wenn der parlamentarische Prozess wie geplant abläuft, werde das Paket noch vor dem Sommer in Kraft treten können, sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag. Es sei „die richtige Antwort zur richtigen Zeit.“