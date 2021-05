Kinderbuchautor macht Lust auf Urlaub am Bodensee

„Selbstverständlich kommt in meiner Geschichte auch ein Tretboot vor“, erzählt Sigg über sein neues Kinderbuch „Kein Schmutz in der Luft - Lena reist umweltfreundlich“. Der Ostschweizer Autor hat zum ersten Mal über seine Heimatregion geschrieben: „Deshalb hat das Buch eine besondere Bedeutung für mich. Durch die Arbeit am Buch ist mir wieder bewusst geworden, wie viel die Bodenseeregion zu bieten hat.“ Sein Buch über umweltfreundliches Reisen soll deshalb anderen Kindern und Familien Lust auf Ferien am schönen See im Dreiländereck machen.