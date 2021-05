Mürztaler Dorf wird im Sommer zur Opernbühne

„Die Geschichte, die wir erzählen, verbindet alte Mürztaler Sagen wie die Wildfrauen oder den Herzerlfresser aus Kindberg mit Motiven von Nikolai Gogol“, erklärt Regisseur Georg Schütky, der in Allerheiligen im Mürztal aufgewachsen ist und in Berlin lebt. Die Oper wird durch das Dorf wandern - vorbei an Friedhofsmauern, Gasthäusern und Hühnerställen.