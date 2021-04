Möglicherweise gefährliche Mängel bei Sputnik V

Ähnlich wie die Vakzine von AstraZeneca und Johnson & Johnson ist auch Sputnik V ein sogenannter Vektorimpfstoff - sie nutzen also ein für Menschen ungefährliches Trägervirus, in das ein Stück der Hülle des Coronavirus SARS-CoV-2 (das Spike-Protein) eingebaut wird. Dieser Vektor gibt die Information nach der Impfung an wenige Zellen im menschlichen Körper weiter und löst so die Antikörperbildung aus.