Andreas Hofherr: Ländle-Kletterer mit hohen Zielen

Anstatt in die Halle hieß es für Andreas am vergangenen Donnerstag allerdings „ab in den Flieger“ und „Next stop: Perm“, um bei den European Youth Championships (EYCH, vom 1.-5. Mai) in Russland dabei zu sein. Dort wird er in allen drei Disziplinen der U20-Altersklasse antreten und sich mit den besten Athleten Europas messen. „Mein Ziel ist es in die Top-15 zu kommen, zumindest im Lead und im Bouldern. Das gilt auch für die nächsten Austria- und Europacup- Events “, so Andreas, der vor kurzem beim Europacup in Klagenfurt das erste Mal bei den Männern teilnahm und Platz 45 belegte. Austragungsort der EYCH ist das Sport Center of Shukarev in Perm. Die Stadt ist nicht das erste mal Ausrichter der Jugend Europameisterschaften. Bereits 2017 durfte die Jugend im Lead und Speed dort an den Start gehen. Neu ist jedoch, dass alle drei Disziplinen an einem Stück abgehalten werden.