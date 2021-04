Zwischenbilanz: 300.000 Steirer sind geimpft

150.000 Termine in den nächsten Wochen

„Seit heute Nacht ist auch eine weitere Lieferung von AstraZeneca sicher, für rund 35.000 Personen, damit seien Zweitimpfungen für u.a. Mitarbeiter der Krankenanstaltengesellschaft (KAGes), für niedergelassene Ärzte und für Zahnärzte sichergestellt“, sagte Koren. In den nächsten drei Wochen sollen in der Steiermark gesamt 152.000 Impftermine vergeben werden. Zum Vergleich - in den vergangenen drei Wochen waren es gesamt 131.590. Koren zufolge gebe es seit wenigen Tagen auch die Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG), dass sich auch Schwangere impfen lassen könnten, mit vorherigen intensiven Beratungsgesprächen.