Weltweit eine Milliarde Impfdosen verabreicht

In der EU wurden bisher 128 Millionen Impfdosen verabreicht, die EU-weite Impfquote liegt bei 21 Prozent. Spitzenreiter in der EU ist Malta, wo 47 Prozent der Einwohner bereits geimpft sind, gefolgt von Ungarn mit 37 Prozent. In Österreich wurden bis einschließlich Freitag 2,761 Millionen Impfdosen verabreicht. Knapp zwei Millionen Menschen oder 22,5 Prozent der Bevölkerung haben zumindest eine Impfdosis erhalten.