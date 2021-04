Vorwürfe: Unsaubere Sparpolitik bei Energie Ried

Als Erbsenzähler verschrien

„Einer der Geschäftsführer war als Erbsenzähler verschrien“, so ein Kenner. „Das Sparen wurde zum Sport. Ohne sich persönlich zu bereichern, dürfte er zur Schönung von Bilanzen auch zu unerlaubten Mitteln gegriffen haben!“ Er meint damit die Vorwürfe des schweren Betrugs. So sollen wissentlich über viele Jahre falsche Leitungslängen oder Pensionsabrechnungen an die Aufsichtsbehörde E-Control übermittelt worden sein. Es gilt die Unschuldsvermutung.