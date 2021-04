Ski-Star Pinturault: „Wir brauchen viel mehr Show“

Kameras in den Stöcken

Als Musterbeispiel sieht der 30-Jährige die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. „Kitzbühel ist der Maßstab. Diese Rennen kennt jeder auf der Welt. Nicht nur aus sportlichen Gründen, sondern weil das Rundherum einfach so besonders ist.“ Bei der Außendarstellung des Sports sieht Pinturault enormen Aufholbedarf. „In den letzten 15, 20 Jahren hat sich abgesehen von den Pistenbedingungen praktisch nichts verändert. Okay, außer, dass ein Foto eingeblendet wird, wenn wir im Starthaus stehen.“ Der Hoteliers-Sohn aus Courchevel und Wahl-Salzburger wünscht sich neue Kamera-Technologien für spektakulärere TV-Bilder, Mini-Kameras in den Skistöcken der Athleten und ein Aufpeppen der Fernseh-Übertragungen mit GPS-Daten und grafischen Elementen.