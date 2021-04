Hirscher rast mit Motocross-Bike Schneepiste rauf

Lauf-Duell mit Neureuther

Hirscher weiß sich also auch in der Ski-Pension im Gespräch zu halten. Auch rund um den 9. Mai wird er wieder Gesprächsthema sein. Da wird sich Marcel nämlich im Rahmen des „Wings for Life World Run“ mit seinem alten Spezi Felix Neureuther matchen. Das Ziel: so lange wie möglich das virtuelle Catcher Car auf Distanz halten. „Es geht vor allem um die gute Sache, damit wir so viele Kilometer erlaufen für die, die es selbst nicht können. Das ist unsere Motivation beim Wings for Life Run bis an unsere Grenzen zu gehen“, so Hirscher. Und wenn sein Team Hirscher dann gegenüber dem Team Felix Neureuther die Nase vorn hat, wird der achtfache Gesamtweltcupsieger doppelt happy sein.