„Die Diagnose war für mich ein Schlag ins Gesicht“

Der 23. März 2021 sollte eigentlich jener Tag werden, an dem für die Vorarlberger Skirennläuferin Elisabeth Kappaurer eine neue Zeitrechnung beginnt. In Hochrum wurden der 26-Jährigen von Doktor Christian Fink der Marknagel im rechten Bein und die Schrauben, sowie eine Metallplatte im linken Bein entfernt - Erinnerungen an ihren schweren Sturz in Argentinien im August 2019. „Läuft alles optimal, könnte ich im Juli erstmals wieder auf den Skiern stehen“, hoffte Lisi damals. Leider sollte es anders kommen...