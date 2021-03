Aus dem Rennrad-Sattel direkt zur Operation

Die seit August 2019 verletzte Skifahrerin Elisabeth Kappaurer gab am Sonntag ihre Premiere - in der österreichischen Rad-Bundesliga. Die 26-jährige Bezauerin, die für das Radteam Tirol antritt, fuhr dabei in Leonding sensationell auf Rang 12. Viel Zeit zum Feiern blieb Lisi aber nicht, denn bereits am Dienstag erfolgt der nächste Schritt in Richtung Skicomeback.