Ski-Ass Kappaurer heuert bei Elite-Radteam an

Ihr bisher letztes Skirennen bestritt Elisabeth Kappaurer vor bald drei Jahren. Nachdem sich die Bezauerin im August 2018 beim Training in Saas Fee (Sz) das linke Schien- und Wadenbein gebrochen hatte, ereilte sie die selbe Verletzung ein Jahr später beim Training in Argentinien am rechten Bein - plus eine Abrissfraktur des linken Schienbeinkopfes. „Der Plan war, dass die Nägel im Jänner entfernt werden und ich im Sommer erstmals wieder auf den Skiern stehe. Das wird sich jetzt jedoch noch etwas verzögern “, sagt Lisi. „Ich möchte mir und meinem Körper aber definitiv die notwendige Zeit für das Ski-Comeback geben.“