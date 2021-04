Vor Gericht: Mann (76) schlug Ehefrau mit Beil

Auslöser: Konflikt um Essen

Die Auseinandersetzung trug sich am 30. Juli des Vorjahrs im Wohnhaus des türkischen Ehepaars in Lustenau zu. Auslöser für den Streit soll ein Konflikt ums Essen gewesen sein. Die 78-jährige Frau, die an Demenz erkrankt ist, soll ihren Mann laut Anklage mit dem „Abstechen“ bedroht haben. Daraufhin habe der 76-Jährige seine Frau gewähren lassen. Vielmehr habe er sie dazu aufgefordert, ihm das Messer in die Brust zu rammen.