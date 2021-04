Seelische Belastung nimmt immer mehr zu

70 Prozent der Österreicher bereitet die durch Restriktionen fehlende Selbstbestimmung Kummer, was sich auch in deutlich erhöhter Reizbarkeit zeigt. 51 Prozent beklagen dies. Ein Drittel erklärt sogar, dauerhaft „grantig“ zu sein. „Die aggressive Stimmung spiegelt die bei vielen vorherrschende Überlastung“, so Prof. Musalek. „Bedenklich stimmt, dass über die Hälfte keine Freude empfindet. Wohlgefühl ist aber ein Faktor für seelische Gesundheit!“